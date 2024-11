Luut paljastavat henkirikoksen uhrista paljon: Tämän luun tutkija toivoisi aina löytyvän

Suuri osa maastosta löydetyistä luista on eläinten

– Me voimme selvittää luista biologista profiilia, mikä sisältää henkilön biologisen sukupuolen, iän ja myös fyysistä kokoa, esimerkiksi pituutta. Voimme nähdä luissa myös erilaisten sairauksien merkkejä tai elinaikana tapahtuneita murtumia, jotka ovat parantuneet. Mahdollisesti jonkinlainen kuolinsyykin näkyy luissa, jos se on vaikuttanut luihin jollain tavalla.

– Aika hyvin ne näkyvät luissa. Esimerkiksi ampumavammasta voi jäädä metallijäänteitä, jotka voivat röntgentutkimuksilla näkyä tarkemmin. Yleensä ampumavammassa luista on helposti nähtävissä reikä, mistä luoti on mennyt läpi ja siihen liittyviä murtumia. Tai sitten jos kalloon on lyöty vasaralla, todennäköisesti kallossa on painaumamurtuma.