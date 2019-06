Joensuusta löytyi siististi pukeutuneen miehen ruumis, jääkö henkilöllisyys arvoitukseksi? Näin poliisi selvittää mysteerivainajien taustoja – tarvittaessa ruumis vaikka pakastetaan ratkaisua odotellessa

Siistiin villakangastakkiin, poolopuseroon ja mustiin Leviksiin pukeutuneen miehen kohtalo on poliisille yhä täysi mysteeri, sillä tutkijat eivät ole saaneet selville miehen henkilöllisyyttä.

Tapaus on kinkkinen. Miehen uskotaan olleen vedessä pitkään, ja ruumis on huonossa kunnossa.

Näkikö joku miehen Vehkaniemessä?

Tunnistamisen vaikeudesta kertoo se, että miehen ikä on kyetty arvioimaan vain hyvin karkeasti: hänen arvellaan olleen noin 30–60-vuotias. Ruumiista ei ole myöskään voitu julkaista kuvia yleisövihjeiden saamiseksi.

Poliisi on arvellut, että mies olisi asunut tai oleillut löytöpaikan, Vehkaniemen, lähistöllä. Tämä on päätelty miehen vaatetuksesta ja siitä, ettei hänellä ollut omaisuutta mukanaan.

Joku paikallisista on siis saattanut nähdä miehen ennen tämän kuolemaa ja katoamista.

Vain kourallinen jää tunnistamatta

Rikosylikomisario Mika Ihaksinen Keskusrikospoliisista kertoo, että viime vuosikymmenten aikana tunnistamatta on jäänyt vain yksittäisiä ruumiita.

Vuosilta 1967–1998 tapauksia on kuusi. Sittemmin määrä on kasvanut kahdella.

– Kadonneista ja tuntemattomaksi jääneistä henkilöistä on olemassa taulukko, joka ei välttämättä ole täysin eksakti, sillä jos jostain löytyy esimerkiksi yksittäinen kylkiluu, sitä ei välttämättä kirjata tunnistamattomaksi vainajaksi, hän jatkaa.

Metsään kuolleen naisen arvotus ratkesi

Tästä Ihaksisella on myös esimerkki.

Hampaat, sormenjäljet ja DNA

Poliisin apuna tunnistamisessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkintäyksikkö, joka vastaa oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista ja ohjaa ja valvoo poliisin suorittamia kuolemansyynselvittämisiä.

Erikoispiirteet kirjataan talteen

Aina näytteistä ei ole iloa

Näytteistä ja tuntomerkeistä ei kuitenkaan ole iloa, jos ei ole mitään, mihin niitä voisi verrata. Ja kaiken lisäksi menetelmillä on omat rajoitteensa.

– Jos henkilö on ehtinyt maatua pitkälle, eikä esimerkiksi vaatteita enää ole – tai jäljellä on vain luut – on mahdollista, ettei henkilöstä saada taltioitua DNA:ta, Ihaksinen sanoo.