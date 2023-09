Luulitko pitäväsi jotakuta hyvännäköisenä vain, koska olit juonut? Tutkimus tyrmää yleisen alkoholimyytin

Journal of Studies on Alcohol and Drugs -julkaisussa 30.elokuuta julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki 18 paria miehiä, jotka osallistuivat tutkimukseen, pitivät viehättävinä pitämiään ihmisiä yhtä viehättävinä, olivatpa he sitten nauttineet alkoholia tai eivät, kertoo New York Post.