Haluaisitko nähdä norpan, mutta et jaksa tuijottaa kiveä? Risto Viitanen kehitti botin laiskoille norppabongareille – tätä se tarkoittaa käytännössä

Miten norppabotti tunnistaa norpan? Montako norppaa se on ehtinyt tähän asti bongaamaan? Katso yllä oleva video!

Erittäin uhanalaisten saimaannorppien liikkeitä on vaikeaa ennustaa. Jos pelkän kiven tuijottelu kiinnosta, avuksi on kehitetty botti, joka auttaa norpan bongaamisessa.

– Botti on ohjelma, joka tekee asioita meidän ihmisten puolesta ilman, että meidän ihmisten tarvitsee tehdä mitään.

Näin botti toimii

Vaikka botti on tavantallaajalle sanana vaikea ymmärtää, käytännön tasolla sen toiminta on hyvin yksinkertainen.

– Kyseessä on Twitter-botti, joka tunnistaa norpat Saimaalla. Tunnistuksen jälkeen siitä tulee Twitter-viesti, josta ihmiset saavat ilmoituksen, jos heillä on ilmoitukset puhelimessa päällä, Risto valaisee.

Twitter-viestissä on kuva kivellä köllöttelevästä norpasta. Itse sitä suoraa lähetystä ei tule Twitterissä Norppalivebotin kautta, vaan lähetystä tulee seurata WWF:n sivuilta.

Myös muut luontoaiheiset sovellukset työn alla

WWF kertoi vuonna 2017 selvittävänsä, voisiko kivelle köllöttelemään tulleita norppia tunnistaa paremmin. Tästä huolimatta botti on Riston itsensä kehittämä ja ideoima – hän ei liity itse Norppaliveen millään tavalla.

– Suoria yhteyksiä WWF-järjestöön minulla ei ole. Olen kyllä ollut jonkun verran WWF:n kanssa yhteyksissä, mutta tämä on minun oma henkilökohtainen projekti.

Risto on sittemmin istunut kahvikupposen ääreen WWF:n edustajan kanssa, ja on saanut positiivista palautetta kehittelemästään botista. He keskustelivat myös Riston toisesta botista, joka seurailee eläinten liikkeitä toisessa luontolivessä.