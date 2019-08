Kansalaisaloite verkkokalastuskiellosta norppavesillä saa täystyrmäyksen: "Aloitteen tekijät eivät ole ottaneet selville tosiasioita"

Kun Junnu Vainio teki 1980-luvun alussa laulun Vanhoja poikia viiksekkäitä, se oli hellä hätähuuto norpan puolesta. Junnu oli silloin pelottavan oikeassa laulaessaan, että "suuri Saimaa, mut sata on hylkeitä vaan / kohta jäljellä ei ehkä ainuttakaan”.

Norppia oli tuolloin todella vain vähän yli sata. Norppaa alettiin elvyttää ensin ympäristöjärjestö WWF:n vapaaehtoisilla suojelutoimilla ja kalastajat ymmärsivät heti, että jotain on tehtävä.

"Suojelutoimet ovat johtaneet tuloksiin"

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela laskee joka kevättalvi Saimaan rannoilla norppien pesiä, joista voi tutkia syntyviä kuutteja. Koskelan mukaan norppia on tällä hetkellä noin 380.

– Kyllä meillä on syytä olla iloisia, että nykyiset suojelutoimet ovat johtaneet tuloksiin. Norppakanta kasvaa noin 15 eläimellä joka vuosi ja tämä suunta näyttää jatkuvan, Koskela sanoo.

Kalastaminen kaikilla verkoilla muikkuverkkoa lukuun ottamatta on kielletty joka vuosi huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Tällä halutaan suojella lopputalvesta syntyviä kuutteja.

Kun verkkokalastus vain yhdellä tietynvahvuisella verkolla sallitaan heinäkuun alusta, tänäkin kesänä verkoista on löytynyt kuusi kuuttia kuolleena ja yksi vahingoittunut on paraikaa hoidossa Korkeasaaressa.

– Kannattaisi miettiä verkkokalastuskiellon pidentämistä kuukaudella heinäkuun loppuun. Elokuussa kuutti on jo isompi ja vahvempi, Jouni Koskela miettii.

"Norppakanta on jo nyt kasvussa"

– Heinäkuussa täällä on paljon mökkiläisiä ja vapaa-ajan kalastajia, verkkokalastusta ei pidä silloin kieltää. Ja ammattikalastajan kauppa on jo nyt kiinni kevään ja alkukesän, kun kalastus on silloin tiukasti rajoitettua, Härkönen pohtii.