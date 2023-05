Turvallisuuden tunne Suomessa vahvistunut Nato-jäsenyyden myötä – yksi ryhmä erityisen tyytyväinen

Turvallisuuden tunne on vahvistunut eniten vanhimmissa ikäryhmissä ja miehillä jonkin verran enemmän kuin naisilla. Vain viisi prosenttia vastanneista kertoi turvallisuuden tunteensa heikentyneen Suomen liityttyä Natoon.

Kulutuksesta tingitty hintojen noustessa

Kyselystä käy niin ikään ilmi, että luottamus demokratiaan pysynyt vahvana eduskuntavaalien jälkeen. Yli neljä viidestä on vähintään melko tyytyväisiä demokratian toimivuuteen Suomessa.

Sitä vastoin luottamus terveydenhuoltoon on on nyt alimmalla tasollaan Kansalaispulssi-kyselyn historian aikana. Se on ollut laskusuunnassa nyt kahden vuoden ajan. Vastaajista 68 prosenttia kertoi luottavansa terveydenhuoltoon melko paljon tai täydellisesti.