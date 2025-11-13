Lumisateet ovat mahdollisia perjantaina myös Suomen eteläosissa.

Talvi on jo täydessä vauhdissa pohjoisessa, mutta se lipuu nopeasti myös kohti maan keski- ja eteläosia voimakkaan tuulen kera.

Torstai-iltana Lapissa voi lunta tulla pyryttämällä. Kittilässä lunta oli torstaina iltapäivällä noin 20 senttimetriä, kertoo Ilmatieteen laitos STT:lle.

– Etelässä ja idässä liikkeellä olevat sateet ovat vielä plusasteiden myötä vettä, mutta muualla maan keskivaiheilla sää alkaa jo pakastua ja yksittäisiä lumisateita on liikkeellä, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Pöllyävä lumi ja sateiden jälkeen iskevä pakkanen voi jäädyttää tiet erittäin liukkaiksi, Salminen varoittaa.

– Aamuun mennessä lumisade lähtee lipumaan Pohjois-Suomesta kohti etelää.

Kun jäätyneen tien päälle sataa yöllä lunta, tekee se siitä hyvin petollisen. Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä perjantaina koko maassa.

Perjantaina myös talvitakkia kannattaa kaivaa kaapista jo maan eteläosia myöten.