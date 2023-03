Lumikko linnoittautui makuuhuoneeseen Mikkelissä

Lumikkoja on ennenkin yritetty metsästää ulos asunnoista. Katso yltä video tapauksesta vuoden takaa.

Lumikko on pieni näätäeläin, joka tunnetaan maailman pienimpänä petonisäkkäänä. Se on erikoistunut jyrsijöihin, pieniin lintuihin ja linnunmuniin. Lisäksi se syö selkärangattomia. Lumikko on rauhoitettu.