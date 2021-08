Lukioihin koronarokotuspisteitä? Lukiolaisten liiton puheenjohtaja: "Rokotteen voisi ottaa vaikka välitunnilla"

Viime viikkoina korona on levinnyt etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Uljas pitää koulujen sisällä olevia rokotuspisteitä hyvänä tapana parantaa rokotekattavuutta.

– Moni kunta on jo järjestänyt pop up-rokotepisteitä. Järjestelyt voisivat olla hyvin samanlaisia, mutta rokotepiste olisi vain lukiossa, Uljas sanoo.

– Rokotteella voidaan turvata myös lähiopetus. Lähiopetus on ehkä se asia, joka kaikista eniten huolettaa, koska siinä halutaan pysyä.

– Nuoret ovat kärsineet tästä pandemiasta aivan valtavalla tavalla. On tullut mielenterveysongelmia ja oppimisvajetta, joita paikataan varmasti vielä pitkään. Lähiopetukseen pääseminen on vähintä, mitä nuorten hyväksi voidaan tehdä, Uljas sanoo.

Monenlaista palautetta

Ajatus oppilaitosten sisällä olevista koronapisteistä on kerännyt palautetta puolesta ja vastaan.

– Aikuisilta on tullut jotain palautetta, että koronarokotus voi aiheuttaa terveyshaittoja. Koronadenialistit ajattelevat, että olemme jotain valtion kätyreitä Lukiolaisten liitossa. Sellaistakin palautetta on valitettavasti tullut. Suurin osa palautteesta on myönteistä, Uljas toteaa.