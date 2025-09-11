Huuhkajien ja AS Monacon huippuvahti Lukas Hradecky on kahden kuukauden ajan poissa tositoimista, kertoo ranskalaisjoukkueen päävalmentaja Adi Hütter.
Hütterin mukaan Hradecky on loukannut polvensa nivelsiteet. Polvivamma syntyi elokuun lopulla pelatussa Ranskan liigan ottelussa Strasbourgia vastaan.
– Luulen, että hän on poissa joukkueesta noin kaksi kuukautta, vaikka toivomme, että hän palaa mahdollisimman pian, sanoi Hütter ranskalaislehti Nice-Matinin mukaan torstaina.
Hradecky, 35, oli polvivamman takia sivussa Suomen A-maajoukkueen syyskuun otteluista Norjaa ja Puolaa vastaan. Huuhkajien kapteeni jää tuoreen tiedon perusteella pois myös lokakuun maajoukkueleiriltä.
Bayer Leverkusenista täksi kaudeksi Ranskaan siirtynyttä maalivahtia ei myöskään nähdä Monacon ensimmäisissä otteluissa Mestarien liigassa.
Nähtäväksi jää, ehtiikö Hradecky kuntoutua ajoissa marraskuun maajoukkuetauolle.