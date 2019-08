Ainakin sata ihmistä on saanut surmansa tulvissa Intiassa – "Yhdessä paikassa on noin 200 ihmistä saarroksissa"

Maan hallitus on määrännyt armeijan joukkoja muodostamaan pelastusyksiköitä ja kuljettamaan ruokaa ilmateitse tulvien saartamiin kyliin ympäri Keralan.

– Tulva ja sateet ovat aiheuttaneet mutavyörymiä, emmekä pääse noin 80 paikkaan. Yhdessä paikassa on noin 200 ihmistä saarroksissa. Yritämme viedä heille ruokaa ilmateitse, poliisin tiedottaja Pramod Kumar kertoi.

Keralassa ainakin 48 ihmistä on kuollut tulvien vuoksi torstain jälkeen ja noin 120 000 ihmistä on hätäapuleireillä. Turistien suosima Kochin kansainvälinen lentokenttä on ollut suljettuna perjantaista lähtien.