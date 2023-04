Lotta Hintsa ja Elina Gustafsson sairaalaan Nepalissa: "Naru petti ja lensin 10 metriä alaspäin"

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsa sekä entinen nyrkkeilijä Elina Gustafsson ovat kumpikin tällä hetkellä Nepalissa vuorikiipeilemässä eri seurueissa. He ovat myös kumpikin tällä hetkellä eri sairaaloissa Nepalin pääkaupunki Katmandussa.

Gustafsson kertoi tiistaina 18. huhtikuuta Instagram-tilillään julkaisemassa päivityksessä joutuneensa kiipeilyonnettomuuteen. Hän oli kiipeilemässä Island Peak -vuorella, ja huiputus oli äitynyt todella haastavaksi. Gustafssonin mukaan vuoren pääseinämä oli hyvin kivinen, koska talvi on ollut poikkeuksellisen vähäluminen.

Island Peakin, joka tunnetaan myös nimellä Imja Tse, huippu on 6189 metrin korkeudessa. Se on suosittu kiipeilyvuori erityisesti aloittelevien kiipeilijöiden keskuudessa, josta usein aloitetaan ennen siirtymistä korkeammille vuorille, kuten maailman korkeimmalle Mount Everestille.

– Nyt minulla on vaan rystyset paskana kun koitin pysäyttää vauhtia, kyljessä mustelma, häntäluu jollain tavalla rikki ja vähän sekavia puhuin kaatumisen jälkeen, taisin pään kolauttaa. Kaikesta huolimatta kävelin vielä 5 tuntia alas ja vasta teltassa pamahti hirveät kivut, mutta niistäkin ollaan jo voiton puolella.

Keskiviikkona 19. huhtikuuta Gustafsson päivitti olevansa Katmandussa sairaalassa. Gustafsson kertoo, että muun muassa hänen lantiotaan on tutkittu ja hänen selkänsä sekä häntäluunsa on kuvattu.

Gustafsson on kertonut Instagramin Tarinat-osiossaan tavanneensa ortopedin torstaiaamuna, jonka kanssa oli käynyt läpi kuvia Gustafssonin selkärangasta sekä häntäluusta. Tapaamisen perusteella Gustafsson kertoo aikovansa vielä lähettää kuvat Suomeen omalle lääkärilleen. Hän julkaisi myös videon, jolla osoittaa liikkumisen olevan tällä hetkellä haastavaa.

– Koitan nyt järjestää itseni mahdollisimman nopeasti Suomeen, koska minulla on vasta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä lento, hän kertoo.

Lotta Hintsa on puolestaan eri sairaalassa Katmandussa. Myös hän on päivittänyt Instagramin Tarinat-osioon tietoja voinnistaan. Torstaina hän kertoi olleensa matkalla Dingbocheen päästäkseen helikopterilla pois vuorilta. Hintsa on ollut Nepalissa maaliskuun lopusta lähtien.