Lotta Hintsa murtuu kyyneliin Iholla-sarjassa: "Juuri nyt en jaksaisi"

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsaa jännittää New Yorkin Timesin artikkeli, missä hän kertoo omalla nimellään vuorikiipeilyn superstaran Nirmal Purjan seksuaalisesta ahdistelusta.

Lotta Hintsa on Iholla-sarjan 11. jaksossa kuntosalilla ja avautuu treenin jälkeen tulevasta New York Timesin artikkelista, missä hän kertoo omalla nimellään joutumisestaan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Tekijänä oli väitetysti vuorikiipeilyn superstara, nepalilainen Nirmal Purja. Hintsan mukaan on kyse Nepalin kansallissankarista, jonka kaikki tuntevat.

Jaksossa artikkelin julkaisu lähestyy, mikä saa Hintsan pohtimaan, miten kaikki vaikuttaa Purjan perheeseen ja työntekijöihin, ja onko hänellä oikeutta tuhota niin monen ihmisen elämä.

– Eihän se minun vikani ole. Itsehän hän on sen tuhonnut, kun on toiminut tuolla tavalla. Jutussa tulee kuusi muuta naista esille ihan samasta aiheesta. Menen itse siinä nimelläni julki. Hän tietää tällä hetkellä asiasta ja olemme samassa kaupungissa. Se tuntuu ahdistavalta, Hintsa kertoo jaksossa.

Hintsa kertoo, että on joutunut miettimään todella tarkkaan, ettei mikään ollut hänen syynsä.

– Ein pitäisi tarkoittaa ei. Jos tällä pystyy suojelemaan muita…,Hintsa pohtii jaksossa liikuttuneena.

– Tuntuu, etten ole oma, vahva itseni tällä hetkellä. Haluaisin olla sillä tavalla, että okei, let’s go. Sen sijaan mietin, miten jaksan tämän. Juuri nyt en jaksaisi, Hintsa jatkaa kyynelissä.

Lotta Hintsa purkaa itkien tuntojaan videolla.