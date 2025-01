Chachi Hildén rakastui Suomessa hyvin arkiseen asiaan: "Ensimmäiset oppimani suomenkieliset sanat"

Tanssija Chachi Hildén on asunut Suomessa jo vuosia.

Chachi Hildén kertoo Iholla-sarjan kolmannessa jaksossa rakastuneensa Suomessa erityisesti yhteen paikkaan. Hän on kotoisin Teksasista.

– Ai Lappi ja revontulet? Ei. Ai joulupukki Rovaniemellä? Ei. Tulin ruokakauppaan, hän kertoo innostuneena jaksossa.

Kun hän tuli vuosia sitten Suomeen tuoreena äitinä, ruokakaupassa käyminen oli hänen omaa aikaansa.

– Jukka hoiti Sophiaa, ja minä pääsin ruokakauppaan. Ensimmäiset oppimani suomenkieliset sanat olivat ruokia. Ne piti opetella äkkiä, jos halusin tietää, mitä syön, Chachi kertoo jaksossa.

Chachi on naimisissa Duudsoneista tutun Jukka Hildénin kanssa ja heillä on tätä nykyä kolme tytärtä. Lisäksi Jukalla on kaksi lasta aiemmasta liitostaan.

Iholla-sarjassa ovat mukana myös purjehtija-yrittäjä Joel Harkimo, vuorikiipeilijä-kestävyysurheilija Lotta Hintsa ja tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija Atte Kilpinen.

Videolla Chachi Hildén vertailee suomalaisia ja amerikkalaisia ruokakauppoja.