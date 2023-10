Näin Lotta Hintsan kiipeilyonnettomuus kävi – loukkaantui vuorilla ensimmäistä kertaa

Nyt hän on päivittänyt onnettomuudesta lisää kuvia Instagramiin ja kertonut siitä lisätietoja 16. lokakuuta.

View this post on Instagram

– Asiat, jotka opit 24 tunnin aikana, kun yrität päästä asianmukaiseen hoitoon onnettomuuden jälkeen. Uskon vakaasti siihen, että asioissa on lopulta järkeä. Mitä tahansa elämässä tapahtuu, sillä on tarkoitus. Tämä tutkimusmatka osoittautui elämäni lyhimmäksi: loukkaannuin ensimmäisenä vaelluspäivänä perusleirille omituisessa onnettomuudessa, jossa kaaduin, loukkasin pääni metallisiltaan ja sain aivotärähdyksen. Olen ollut mukana pelastustöissä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olen loukkaantunut, Hintsa kirjoitti englanniksi.