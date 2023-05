Elina Gustafsson kertoo Nepalissa tapahtuneesta onnettomuudesta – oli hilkulla pudota jäärailoon: "Olen äärettömän onnekas"

– Se on edelleen minulle hieman mysteeri, että miten se tapahtui. Mutta luulen, että jalkani alla on ollut irtokivi, mikä on horjauttanut minua pikkasen. Sen takia minulle on tullut vapaapudotus siitä narusta. Menin tosissaan 10 metriä alas vuoristojäätikköportaita. Olen äärettömän onnekas, että pysähdyin viisi metriä ennen jäärailoa, Gustafsson kertoo onnettomuudesta.