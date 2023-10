Lotta Hintsa päivitti kuulumisiaan kiipeilyonnettomuuden jälkeen – näin hän voi nyt

– Olen ollut Suomessa noin viikon sen jälkeen, kun kaaduin melko pahasti ja löin pääni matkalla Himlungin perusleirille Nepalissa. Olen käynyt neurologilla ja oireet, joita minulla on ollut, ovat normaalit lievälle aivovammalle. Kaikkien oireiden pitäisi mennä ohi viikkojen kuluessa, ja oloni paranee päivä päivältä. Pystyn myös vähitellen palaamaan takaisin harjoittelun pariin. Samalla jälkipuinti on ollut pohdinnan, kiitollisuuden, ilon ja toivon aikaa, Hintsa kirjoitti englanniksi.

View this post on Instagram

Hän kertoi myös, että kaikki on hyvin, ja hän on tulevaisuudesta innoissaan. Hintsa kiitti julkaisussaan kaikkia, jotka ovat olleet häneen yhteydessä.

Hintsa kertoi 16. lokakuuta Instagramissa, että kyseinen onnettomuus oli ensimmäinen kerta, kun hän loukkaantui itse vuorilla . Hän on ollut tosin aiemmin mukana pelastustöissä.

Hintsa on kokenut kiipeilijä. Hän on kiivennyt muun muassa Alppien korkeimman vuoren Mont Blancin sekä Italian korkeimman vuoren Gran Paradison. Hän on myös kiivennyt yhden Amerikan korkeimmista vuorista Mount Whitneyn.