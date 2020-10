Jättimäiset 15,5 miljoonaa lotossa voittanut mies kertoo Veikkaukselle, miten hänen elämänsä muuttui: "Ei tarvitse sillä tavalla miettiä hintoja…"

Voitokkaasta hetkestä on nyt kulunut jo reilut 1,5 vuotta. Voittaja kertoo nyt Veikkaukselle, että hänen perheensä elämä ei ole muuttunut kovinkaan radikaalisti voiton myötä.

– Normaalielämää on eletty eikä ole alettu leveilemään, mutta kyllähän suuri voitto on tietenkin tuonut helpotusta elämään. Ei tarvitse sillä tavalla miettiä hintoja, jos on tarpeita, hän kertoo Veikkauksen tiedotteessa.