Lottokuponki löytyi kylmän sään ansiosta.

Saksalaismies nettosi yllättäen yli 15 miljoonaa euroa löydettyään takkinsa taskusta sinne epähuomiossa työntämänsä lottokupongin, kertoi saksalainen rahapeliyhtiö maanantaina.

Äkkirikastumisen syynä oli kylmä sää, sillä viluinen miekkonen kaivoi lämpimänä pysyäkseen kaapista esille takkinsa, jota ei ollut käyttänyt sitten maaliskuun. Takin taskussa oli kuponki, jonka mies oli täysin unohtanut.

Lotto Hessen -yhtiö oli jo puolen vuoden ajan etsinyt pääpotin voittajaa, mutta turhaan.

– Minäkin kuulin siitä radiosta ja ajattelin: kuinka tyhmä sitä joku voikaan olla, kun ei voittoaan hae. Ei käynyt ikinä mielessänikään, että sen voisin olla minä, mies sanoi yhtiön haastattelussa.

Onnekas voittaja ei aikonut panna heti elämää risaiseksi, mutta sanoi, että olohuoneeseen tulee nyt uusi sohva. Muuten mies aikoo käyttää rahaa yhdessä vaimonsa kanssa lähinnä lastensa menoihin.