Kaipaatko kaukomatkaa Aasiaan? Näihin kohteisiin koronarajoitukset yhä hankaloittavat ja jopa estävät matkustuksen

Koronapandemian takia hiipunut matkustus on alkanut palautua, ja esimerkiksi Euroopan kohteisiin pääsee tällä hetkellä suhteellisen vapaasti. Itä- ja Etelä-Aasian maissa koronapandemian aiheuttamat maahantulokäytännöt ovat kuitenkin kirjavia.

MTV Uutiset selvitti, mihin suomalaisten suosikkikohteisiin matkustaminen Aasiassa on mahdollista ja mitkä maat rajoittavat yhä matkustusta.

Vietnam

Koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset Vietnamiin ovat poistuneet maaliskuussa, ja viisumivapaa matkustus on mahdollista. Maahan saavuttaessa vaaditaan negatiivinen koronatestitulos. PCR-testi saa olla enintään 72 tuntia vanha, antigeenitesti 24 tuntia vanha.

Thaimaa

Thaimaahan on ulkomaalaisille sallittu maahanpääsy Thailand Pass -erityisluvalla, jota voi hakea sähköisesti muun muassa Thaimaan suurlähetystön sivujen kautta.

Rokotettujen on esitettävä rokotustodistukset, ja rokottamattomien tai osittain rokotettujen on esitettävä todistus enintään 72 tuntia ennen matkaa otetusta negatiivisesta PCR-testistä.

Etelä-Korea

Etelä-Korea on avannut maan lähes täysin matkustukselle, ja poistanut aiemmin voimassa olleet rajoitukset maahan saapuville lennoille, uutisoi Yonhap News . Maa on myös 8. kesäkuuta poistanut karanteenivaatimuksen niin rokotetuilta kuin rokottamattomilta matkustajilta.

Vapaa-ajan matkustus on mahdollista, mutta vaatii korkeintaan 48 tuntia vanhan negatiivisen PCR-testituloksen tai 24 tuntia vanhan antigeenituloksen. Maahantulolupaa on haettava ennen matkaa sähköisellä lomakkeella, johon pääsee Etelä-Korean suurlähetystön sivuilta.

Japani

Japani rajoittaa edelleen vahvasti maahantulokäytäntöjään, ja vapaa-ajan matkustus ei käytännössä ole toistaiseksi mahdollista. Maa on höllentänyt kesäkuussa rajoituksiaan, ja päästää tällä hetkellä noin 20 000 turistia maahan päivittäin, mutta nämä koskevat vain ohjattuja ja tarkasti valvottuja turistiryhmiä, uutisoi muun muassa Asahi Shimbun .

Taiwan

Matkustusta on helpotettu muun muassa karanteenia lyhentämällä, mutta vapaa-ajan matkustus ei ole toistaiseksi mahdollista. Työmatkalaisilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos sekä kotikaranteeni. Taiwan ei toistaiseksi ole suunnitellut turistien päästämistä maahan, uutisoi Taiwan News .

Kiina

Kiina noudattaa edelleen tiukkaa nollapolitiikkaa koronaviruspandemian suhteen, ja maahantulo on äärimmäisen rajoitettua. Vapaa-ajan matkustus ei ole mahdollista, ja työmatkalaisiltakin vaaditaan kaksi negatiivista koronatestiä sekä kymmenen päivän karanteeni maahan saavuttaessa.

Kiina on ilmoittanut helpottavansa maahantulokäytäntöjään tällä viikolla, mutta toistaiseksi tiedossa ei ole maan avaamista turismille.

Hong Kong

Hong Kongiin on vapaa pääsy matkustajilla, joilla on rokotustodistus. Matkustajien on kuitenkin oltava viikko karanteenissa ja käytävä koronavirustestissä paikan päällä.