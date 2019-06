Lohjalaisäiti Iina on katsonut jokaisen formulakisan jo 25 vuoden ajan – koti on täyttynyt fanituotteista: "Kun innostun jostain, se yleensä menee ihan överiksi"

Iina Huhmarniemi on ollut kovan luokan formulafani jo 25 vuotta. Koukussa hänet on pitänyt tietysti vauhti, mutta myös kuljettajien persoonat. Ensikosketuksen formuloihin hän sai vuonna 1994 katsoessaan kohtalokasta Imolan kisaa.

Harrastuksen myötä Huhmarniemelle on kertynyt runsaasti myös formula-aiheisia keräilyesineitä ja fanituotteita. Yksi rakkaimmista aarteista on Michael Schumacherin valokuva, jossa on nimikirjoitus.