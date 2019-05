Matti oli ostanut palaneesta porilaistalosta useita sijoitusasuntoja – lohduton näky odotti töistä palaavaa miestä: "Pitää vain selviytyä näistä päivistä"

Keskuskartanon taloyhtiön puheenjohtaja Matti Majasaari, 57, oli ajamassa töistä kotiin, kun tieto katastrofista tuli. Isännöitsijä soitti ja kertoi keskuskartanon olevan tulessa. Majasaarella on talossa sijoitusasuntoja ja hän on toiminut taloyhtiön puheenjohtajana yli kolme vuotta.

Majasaari ajoi välittömästi paikan päälle. Perillä häntä odotti lohduton näky.

– Savunmuodostus oli valtavaa ja lieskat roihusivat toisesta päästä taloa siinä vaiheessa. Ei siellä ollut minun osaltani mitään tehtävissä. Yritin pysyä pois jaloista, että ammattilaiset saivat työnsä tehtyä. Olin siellä koko illan.



Vielä ei tiedetä, miten pahasti asunnot ovat vaurioituneet. Tutkinta on kesken.

– Tilanne on aika sekava. Siellä on raivaukset ja tutkinnat aloitettu palon syttymisen syistä. Tuhojen kartoitus on aloitettu, mutta ollaan ihan alkutekijöissä vielä. Pelastusviranomaiset eivät päästä sinne vielä asukkaita katsomaan tuhojen laajuutta tai tavaroitaan hakemaan, Majasaari kertoo MTV Uutisille.

”Minulla on huoli asukkaista”

Taloa on kuvailtu Porin maamerkiksi ja sillä on ollut porilaisille kulttuurihistoriallinen merkitys.

– Se on ollut hyvin keskeinen rakennus. Aika monella porilaisella on siihen jokin kosketuspinta. Siinä on asunut sukupolvi toisensa jälkeen, Majasaari murehtii.

– Omia tunteitani en ole tämän suhteen vielä pystynyt analysoimaan. Nyt pitää vain selviytyä näistä päivistä ensin, että saadaan kaikki asiat liikkeelle. Minulla on huoli asukkaista, että miten he pärjäävät. Siellä on sekä vuokralaisia, että asunnon omistajia. Asukkaat eivät ole päässeet vielä edes tavaroitaan hakemaan, hän jatkaa.

Majasaari arvioi, että sammutustöissä vesi on valunut kerroksien läpi. Tuhojen laajuudesta ei vielä ole tietoa.

– Osa asunnoista saattaa olla asumiskunnossa, osa ei. Sitä ei vielä tiedetä. Kartoittajat tekevät siellä ensimmäisiä kierroksiaan. Sen arviointi, saadaanko rakennusta ennalleen, on vielä liian aikaista. Mutta toivotaan, että saadaan.



Taloyhtiön hallitus kartoittaa tilannetta

Majasaari on ehtinyt toimia Keskuskartanon taloyhtiön puheenjohtajana yli kolme vuotta. Hän aikoo ainakin toistaiseksi jatkaa tehtäväänsä.



– Ei tästä nyt ainakaan pois pääse. Yritän tehdä parhaani, että nämä tutkinnat ja korjaustyöt saadaan eteenpäin.



Taloyhtiön hallitus on kokoontunut selvittämään tilannetta ja viranomaisten kanssa on oltu tiiviisti yhteyksissä. Syttymisen syistä ei vielä ole tietoa.