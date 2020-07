Palaneen senioritalon asukkaat eivät ole päässeet takaisin asuntoihinsa – huoli kodista ja omaisuudesta on suuri: "Vanhoilla ihmisillä on tavaroita, joihin liittyy paljon tunteita"

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jasonin asukastoimikunnan varapuheenjohtaja Raimo Rajanen on yksi heistä, joka menetti kotinsa.

Vahinkojen laajuus edelleen kysymysmerkki

Rajasen mukaan asukkaat eivät ole tietoisia siitä, kuinka laajoista vahingoista on kyse.

– Vanhoilla ihmisillä on tavaroita, joihin liittyy paljon tunteita. Minullakin oli tietokoneella valmiiksi kirjoitettu kirja. Toivottavasti kone ei ole tuhoutunut.

Epävarmuus on aiheuttanut Rajasen mukaan levottomuutta ja huolta. Ihmisillä on asukastoimikunnan varapuheenjohtajan mukaan paljon kysymyksiä, joihin he eivät ole saaneet vastauksia.