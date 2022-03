Lohduton näky odotti Irpinissä ja lähikylissä venäläisjoukkojen poistuttua – osa asukkaista kuoli kesken pakomatkan

Irpinin kaupunki oli tiistaina aavemaisen hiljainen. Ukrainian Witness Project -mediaprojektin kuvaajan tallentamat video on ensimmäisiä, joita kaupungista nähdään Venäjän joukkojen viikkoja kestäneen valtauksen jälkeen.

Kaduilla makasi asukkaiden ruumiita, osa heistä näytti kuolleen kesken pakomatkan. Videolla näkyy kadulla makaava mies, ja hänellä on vedettävä matkalaukku vierellään.

Noin 20 kilometrin päässä pääkaupunki Kiovasta sijaitsevassa Irpinissä on käyty jatkuvia tulitaisteluita. Noin 60 000 asukkaan kaupungista on paennut tuhansia ihmisiä.

Sotilaat löysivät yksinäisen koiran

Kun sotilaat tutkivat kerrostaloja, yhdessä asunnoista heitä odotti karvainen yllätys. He löysivät sieltä koiran, joka on todennäköisesti jäänyt jälkeen sotaa kiireessä pakenevalta perheeltä.

Vaikka Ukraina on saanut voitettua Kiovaa ympäröiviä alueita takaisin ja Venäjä on ilmoittanut siirtävänsä joukkojaan Itä-Ukrainaan, ei asiantuntijoiden mukaan kannata vielä ajatella, että taistelut Kiovan lähistöllä kokonaan lakkaisivat.

YK:n mukaan Ukrainassa on kuollut Venäjän hyökkäyksen aikana jo 1 179 siviiliä, joista 104 on lapsia. Luku on kuitenkin todennäköisesti vielä suurempi.