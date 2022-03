Ukrainalaiskuvernööri irvailee Venäjän lupauksille vähentyvästä sotilastoiminnasta: "Se on tarkoittanut ilmaiskuja"

Ukrainassa on laajalti epäilty Venäjän niin sanottujen lupausten olevan mahdollisesti vain harhautuksia.

– "Vähentynyt aktiviteetti" Tshernihivin alueella on näkynyt vihollisen tekeminä iskuina Nizhynin kaupunkiin ja koko yön he tekivät hyökkäyksiä Tshernihiviin, kuvernööri Tshaus sanoi.

Chausin mukaan Venäjä on tehnyt muun muassa ilmaiskuja.

Venäjä on kertonut niin sanotun sotilaallisen erikoisoperaationsa ensimmäisen vaiheen olleen menestys ja nyt maa keskittyy omien sanojensa mukaan Luhanskiin ja Donetskiin. Laajasti on kuitenkin arvioitu, että Venäjä on epäonnistunut alkuperäisten tavoitteidensa saavuttamisessa.