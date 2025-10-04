Valioliiga-jätti Liverpool koki dramaattisen tappion lauantain kierroksella, kun se hävisi Chelsealle 1–2. Liverpool tuli tasoihin toisella jaksolla, mutta Chelsea iski vielä kertaalleen.
Chelsea meni 14. minuutilla johtoon Moises Caicedon osumalla. Liverpoolin 63. minuutin tasoituksesta vastasi Cody Gakpo.
Liverpool ei saanut kuitenkaan yhtään pistettä mukaansa Lontoosta, kun brasilialaishyökkääjä Estevao iski viidennellä lisäminuutilla 2–1-maalin Chelsealle.
Kautensa ryminällä aloittanut Liverpool on ajautunut tuoreeltaan tappioputken keskelle. Se hävisi myös edellisen Valioliiga-ottelunsa Crystal Palacelle, minkä jälkeen se koki tappion Mestarien liigassa Galatasaraylle.
Liverpoolin horjumisen myötä Valioliigan kärjessä on nyt Arsenal, joka on ottanut seitsemästä ottelustaan 16 pistettä. Liverpool on pisteen päässä tykkimiehistä.
Chelsea on sarjassa kuudentena (11 pistettä).