Liverpooliin mestaruushaaveille kolaus

Lopputuloksen myötä Valioliigan kärkikolmikko on nyt pisteen sisällä, kun kautta on pelaamatta enää seitsemän kierrosta. Lauantaina 3–0 Brightonin voittanut Arsenal nousi tasapisteissä Liverpoolin kanssa liigan kärkeen. Manchester City on kolmantena pisteen perässä.