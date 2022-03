Valioliigassa komeiden maalien peli – Arsenal juhli

Voitto oli tärkeä neljän joukkoon ja samalla Mestarien liigan paikoille mielivälle Arsenalille. Lontoolaisjoukkue on sarjataulukossa neljäntenä, mutta viidentenä oleva Manchester United saattaa kivuta Arsenalin yläpuolelle myöhemmin tänään. Arsenalin etumatka Unitediin on piste, ja manchesteriläisjätti on pelannut lontoolaisia kaksi ottelua enemmän ennen illan kamppailua.