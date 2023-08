Liverpool-luotsi nauraa villille siirtohuhulle – "En haluaisi pilata hyvää tarinaa"

Viime viikolla äimistystä herätti Saudi-Arabian liigan Al-Hilalin posketon 300 miljoonan euron tarjous PSG:lle ja 700 miljoonan euron vuosipalkka Mbappelle. Mbappe on kuitenkin mediatietojen mukaan kieltäytynyt sauditarjouksesta, ja nyt miestä viedään Englannin Valioliigaan. Chelsean on kerrottu jo neuvotelleen PSG:n kanssa, ja esiin on noussut myös Mbappen meno Liverpooliin lainasopimuksella.