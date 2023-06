Hurja huhu Kylian Mbappésta: Liverpool valmis maksamaan satoja miljoonia

Ranskan maajoukkueen ja Paris Saint-Germainin supertähtihyökkääjä Kylian Mbappé yllätti monet ilmoittamalla kesän alussa, ettei aio tehdä jatkosopimusta nykyisen seuransa kanssa. Siirtomylly lehdistössä käynnistyi välittömästi ja nyt vaikuttaa siltä, että edessä on jälleen koko kesän kestävä saaga Real Madridin ja PSG:n välillä.

Mbappélla on vielä ensi kausi jäljellä sopimuksestaan PSG:ssä, mutta qatarilaisomistajien rahoittama ökyseura ei aio päästää hyökkääjää lähtemään ilmaiseksi sopimuksettomana pelaajana ensi kesänä. Niinpä tällä hetkellä todennäköisimmältä näyttääkin ison rahan siirto Real Madridiin tänä kesänä.

Kirdemirillä on Marcan mukaan erittäin hyvät suhteet Qatariin, jonka hallitsijaperhe käytännössä omistaa PSG:n.

– Olen puhunut seuraa pyörittävän Qatarin hallitsijaperheen lähellä olevien ihmisten kanssa, ja he ovat kertoneet, että (emiirin perheenjäsenet) ovat erittäin vihaisia (Mbappén ratkaisusta). He halusivat ja uskoivat, että hän tekisi jatkosopimuksen. Emiiri on erittäin vihainen, Kirdemir kuvailee.