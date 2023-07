Välit lopullisesti rikki? PSG-pomo täräytti Kylian Mbappén toiminnasta kovaa tekstiä: "Olen järkyttynyt ja pettynyt"

Seurapomoa on järkyttänyt ennen kaikkea Mbappén suunnitelmat lähteä muualle sopimuksensa päättyessä ilman siirtokorvausta. Sellainen ei puheenjohtajan mukaan tule kysymykseen maailman kalleimman pelaajan kohdalla.

– Haluamme hänen jatkavan, mutta hän ei voi lähteä ilmaiseksi. Siitä on sovittu suullisesti, ja hän on maininnut siitä haastattelussaan, Al-Khelaifi toteaa Le Parisien -lehden mukaan.

– Se oli todellinen sokki kuulla, että hän aikoo lähteä ilmaiseksi. Se on iso pettymys, koska Kylian on fantastinen poika, todellinen herrasmies, ja ilmaiseksi lähteminen heikentäisi Ranskan suurinta seuraa, ei häntä, seurapomo vetoaa.

– Jos hän ei päätä seuraavan viikon tai korkeintaan kahden sisään eikä halua tehdä uutta sopimusta, ovi on auki. Tilanne on sama hänelle ja kaikille muille. Kukaan ei ole isompi kuin seura, eivät pelaajat, enkä edes minä. Se on hyvin selvää.