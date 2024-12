Liverpool nousi sarjataulukon piikkipaikalla peräti 11 pisteen päähän Manchester Citystä, kun se voitti Valioliigan hallitsevan mestarin 2–0-lukemin sunnuntai-iltana. Pep Guardiolalle huudeltiin Anfieldilla potkuja, mikä yllätti espanjalaisluotsin.

Cody Gakpon ja Mohamed Salahin maalit toivat Liverpoolille arvokkaan voiton Manchester Citystä. Ottelun lopulla Liverpool-kannattajien huudot kaikuivat Anfieldin katsomosta Guardiolan korviin.

– Saat potkut aamulla, sinä saat potkut aamulla, Liverpool-fanit lauloivat.

Teknisellä alueella seissyt Man City -luotsi vastasi huutoihin hymyillen ja otti sen jälkeen kätensä pois taskusta. Hän piti kuutta sormea ylhäällä osoittaakseen, kuinka monta mestaruutta City on voittanut hänen alaisuudessaan.

– En odottanut sitä Anfieldilla, Guardiola sanoi Sky Sportsille jälkikäteen, kun häneltä kysyttiin huuteluista.

– En odottanut sitä liverpoolilaisilta, mutta se on ihan okei. Se on osa peliä, ja ymmärrän sen täysin. Meillä on ollut uskomattomia taisteluita yhdessä. Kunnioitan heitä.

Man City, joka on viikonlopun jälkeen sarjataulukossa viidentenä Liverpoolin, Arsenalin, Chelsean ja Brightonin alapuolella, on hävinnyt neljä peräkkäistä pääsarjaottelua ensimmäistä kertaa sitten elokuun 2008.

Lisäksi joukkue on ilman voittoa seitsemään otteluun kaikissa kilpailuissa, mikä on Guardiolan ja Cityn kohdalla täysin ennennäkemätöntä.

– Kaikki stadionit haluavat erottaa minut, se alkoi Brightonissa [9. marraskuuta], lisäsi Guardiola, joka allekirjoitti uuden kaksivuotisen jatkosopimuksen viime kuussa.

– Ehkä he ovat oikeassa tuloksillamme.