Liverpool hurjastelee Mestarien liigan huippuottelussa – ulosajo toi lisäkierrettä

Tämä tilanne toi Atletico Madridin Felipelle ulosajon. Mukana C Moren erotuomariasiantuntija Mikko Vuorelan analyysi.

Liverpool on takonut toistaiseksi tällä Mestarien liiga -kaudella pelkkiä voittoja. Se löi Atletico Madridin joukkueiden edellisessä kohtaamisessa kaksi viikkoa sitten vieraissa puhuttavien vaiheiden jälkeen 3–2 .

