Lisäpainetta Manchester Cityn niskaan – Arsenal jyräsi voittoon

Mestaruus on kaikesta huolimatta Cityn omissa käsissä, sillä joukkueella on jäljellä vielä neljä ottelua Arsenalin kahta vastaan. Cityllä on mahdollisuus palauttaa Arsenalin sarjajohto yhteen pisteeseen, kun joukkue kohtaa illalla Wolverhamptonin.