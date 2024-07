Kohu Argentiinan tähden ympärillä sakenee – Chelsean joukkuekaverit käänsivät selkänsä Enzo Fernandezille

Argentiinalaispelaajat juhlivat sunnuntaina voitettua Copa American voittoa, ja juhlinnasta julkaistulla videolla pelaajat lauloivat törkeän rasistista laulua Ranskan pelaajista.



– Levittäkää sanaa: he pelaavat Ranskassa, mutta ovat kaikki Angolasta. He juoksevat hyvin, he tykkäävät maata transihmisten kanssa, heidän äitinsä on Nigeriasta, isänsä Kamerunista, mutta passissa lukee: ranskalainen, laulun sanat kuuluvat espanjalaisen Marcan mukaan.



Fernandez pahoitteli tapausta tiistaina Instagram-julkaisussaan.



– Haluan vilpittömästi pahoitella jakamaani videota. Laulussa on todella loukkaavaa kieltä, eikä sanoille ole mitään tekosyytä. Olen syrjintää vastaan kaikissa muodoissa. Sanat eivät edusta uskomuksiani tai persoonaani, Fernandez kirjoitti.