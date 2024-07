EM-kisojen tähtikapteenin suora vuodatus käynnisti rajun kritiikkimyrskyn – "Häipäisee Espanjan"

– Yritän olla ajattelematta sitä liikaa, mutta on todennäköistä, että tämä on viimeinen kerta, kun pelaan maajoukkueessa. Olen sanonut sen monta kertaa. Ihmiset kunnioittavat minua aivan eri tavalla ulkomailla. Espanjassa ei kunnioiteta mitään tai ketään, Morata totesi El Mundon haastattelussa.

– Alvaro Morata on ansainnut tarpeeksi meriittejä, jotta häntä voidaan pitää ruikuttajana. Se, mitä Morata on tehnyt ennen Ranska-välierää, on vastuutonta. Tämä kapteeni ei halua edustaa Espanjaa. Kaikki häiritsee häntä. Hän on liian herkkänahkainen. Morata näkee kaiken henkilökohtaisena hyökkäyksenä, Sanchez-Flor kirjoittaa.