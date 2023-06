Lionel Messille sorvataan hurjaa sopimusta – The Athletic: Näin poikkeuksellisia ehtoja supertähdelle luvataan

Lionel Messi on päättänyt siirtyä Pohjois-Amerikan MLS-sarjassa pelaavan Inter Miamin riveihin. FC Barcelonan paluuhankkeesta ja Saudi-Arabian rahatulvasta kieltäytynyt megatähti on saamassa Yhdysvalloista The Athleticin mukaan monella tapaa poikkeuksellisen sopimuksen.