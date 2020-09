Lintujen syysmuutto on nyt vauhdissa – viikon yllätyslaji Suomessa on ollut kattohaikara

Viime päivien sateinen ja tuulinen sää on jarruttanut lintujen syysmuuttoa.

— Tällä hetkellä on sellainen patoutuma, että pohjoisessa on muuttolintuja, jotka lähtevät heti, kun tulee pohjoinen ilmavirtaus. Nyt on ollut etelänpuoleisia tuulia ja sateita, jotka ovat pitäneet lintuja aika lailla aloillaan, kertoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.