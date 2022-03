Lintujen kevätmuutto on käynnistynyt – rohkeimmat kiurut, peipot ja töyhtöhyyppät ovat jo täällä!

Jos kevät jatkaa etenemistään samalla tavalla, vielä kuluvan maaliskuun aikana pitäisi saapua myös kiurut ja töyhtöhyypät. Turun seudulle on jo Birdlifen mukaan pysähtynyt tuhansia kiuruja, sisämaassa niitä on nähty vasta yksittäisiä.

Töyhtöhyyppiä on nähty enimmillään joitakin kymmeniä, mutta sisämaassa niitäkin on vielä hyvin niukasti.

– Huhtikuu on kuukausi, jolloin on kaikkein eniten näkyvää liikennettä, Södersved sanoo.

Södersvedin mukaan 2000-luvulla kevät alkaa tyypillisesti helmikuun puolella ja maaliskuussa kevätmuutto on etelärannikolla jo täydessä vauhdissa.– Ilmastonmuutos näkyy talvien lyhentymisenä ja kevätmuuton aikaistumisena. Ensimmäiset muuttajat saapuvat selvästi aikaisemmin kuin muutama kymmenen vuotta sitten, Södersved sanoo.

"Huhtikuu on kiireistä aikaa paluumuuttajilla"

Luonto-Liiton perinteiseen kevätseurantaan eniten havaintoja on tullut juuri laulujoutsenesta. Laulujoutsenia on nähty sisämaassa Jyväskylässä asti, ja myös Birdlifen havainnoissa on nähty laulujoutsenia sisämaan sulapaikoilla.