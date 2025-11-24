Seitsemän henkilöä toimitettu ensihoidon tarkastukseen.

Linja-auto ja kaivuri ovat kolaroineet Tampereella Lahdenperänkadulla, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.

Kolme ihmistä on viety jatkohoitoon sairaalaan, minkä lisäksi ensihoito on tarkistanut ihmisiä, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle.

Paikalla oli kello aamuseitsemältä kolme pelastuslaitoksen yksikköä.



Vielä ei osattu kertoa onnettomuuden syytä tai sitä, kuinka monta matkustajaa bussissa oli.

Myöskään kuljettajien mahdollisesta loukkaantumisesta ei osattu vielä kertoa.



Bussi on kärsinyt vaurioita ja tarvitsee hinausta. Liikenne ruuhkautuu, ja kulku Lahdenperänkadulla Nekalan suuntaan on estynyt.

Pelastuslaitos sanoo liikenteen ruuhkautuneen onnettomuusalueen läheisyydessä.