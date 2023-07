Pikkubussi ja henkilöauto nokkakolarissa Pälkäneellä – kuusi ihmistä sairaalaan

Pirkanmaalla Pälkäneellä sattui noin kello neljältä iltapäivällä pikkubussin ja henkilöauton nokkakolari, Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan.



Kuusi ajoneuvojen kyydissä ollutta ihmistä on loukkaantunut ja viety jatkohoitoon, pelastuslaitokselta kerrotaan. Vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.



Onnettomuus tapahtui tiellä 12, noin 500 metriä Lastenlinnan risteyksestä etelän suuntaan.



Tie on suljettu liikenteeltä. Kello viiden aikaan pelastuslaitoksella ei ollut arviota siitä, milloin liikenne saadaan jatkumaan.



Kiertotie raskaalle liikenteelle on seututien 310 eli Kaarina Maununtyttären tien ja seututien 307 eli Valkeakoskentien kautta, tieliikennekeskuksen tiedotteessa kerrotaan.