Koulubussin onnettomuudessa on ensitietojen perusteella säästytty vakavilta loukkaantumisilta.
Keski-Suomessa Äänekosken Liimattalantiellä koululaisia kuljettanut linja-auto on ajautunut ojaan maanantaiaamuna, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos.
Linja-auto kaatui kyljelleen. Kyydissä oli onnettomuushetkellä kymmeniä matkustajia.
Ennen puolta kymmentä pelastuslaitos kertoi, ettei sen hetkisen tiedon mukaan onnettomuudessa ollut loukkaantunut kukaan vakavasti.
Pelastustyöt onnettomuuspaikalla ovat menossa.