Linda Lampenius päätti 26 vuotta sitten, että hänen elämästään tehdään dokumentti: "Kaikki, mitä silloin tapahtui, oli jotenkin niin sairasta"

Viulisti Linda Lampeniuksesta , 53, julkaistaan kattavasti hänen elämästään kertova dokumentti syksyllä 2023. Dokumentti on neljän jaksoa mittainen ja on katsottavissa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa .

Videomateriaalia on noin kymmenen vuoden aikana kertynyt satoja tunteja. Materiaaleja Lampenius on raahannut mukanaan ympäri maailmaa erilaisissa kassakaapeissa. Hän ei kuitenkaan ole katsonut niitä koskaan kuvaamisen jälkeen ennen kuin nyt, kun dokumentin tekeminen tuli ajankohtaiseksi.

Dokumentin perustana on Lampeniuksen omaelämäkertakirja nimeltään Kesytön elämäni, joka julkaistiin lokakuussa 2021. Kirjaa hän työsti kymmenisen vuotta. Lampenius on myös kirjoittanut 15-vuotiaasta asti päiväkirjaa, jonka kirjoituksia on hyödynnetty dokumentinteossa.