Erityisesti tämän asian viulisti Linda Lampenius haluaa tyttärilleen opettaa: "Vaikka olen itse saanut kärsiä siitä"

Lampenius on tällä hetkellä Suomessa, sillä hän konsertoi täällä sellisti Perttu Kivilaakson kanssa kahden konsertin verran. Toinen esitys oli keskiviikkona 24. toukokuuta Sellosalissa, Espoossa, ja toinen on lauantaina 27. toukokuuta G Livelabissa, Tampereella.

Ykkösasia, jonka Lampenius on halunnut tyttärilleen opettaa elämästä on se, että aina täytyy nähdä muut ihmiset ja olla kiltti. Lisäksi Lampenius toivoo, että hänen tyttärensä selvittävät erimielisyydet siinä tilanteessa ja kasvotusten.

– Vaikka olen itse saanut kärsiä siitä paljon, että olen ollut liian kiltti ja sinisilmäinen, niin en kadu sitä. Sellaisia ihmisiä, jotka käyttävät muita hyväksi tai ovat ilkeitä, en voi sietää. Valehtelua ja selän takana puukotusta, joka on aika tavallista naisten keskuudessa. Olen sanonut heille, että olkaa enemmän jätkiä. Siis sillä tavalla, että sanotaan suoraan toiselle siinä hetkessä, jos on joku juttu, joka ei tunnu hyvältä tai jos on sitä mieltä, että toinen tekee jotakin, mistä ei pidä, Lampenius kertoi MTV Uutisille 25. toukokuuta.