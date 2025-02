Linda Lampenius myy hulppeaa Espanjan-kotiaan: "Taivas maan päällä"

Linda Lampenius kertoo, että hänen piti perheensä kanssa muuttaa Espanjaan.

Viulisti Linda Lampenius kertoo myyvänsä perheen Espanjan aurinkorannikolla sijaitsevaa taloa miehensä kanssa. Lampenius kertoo asiasta Facebook-sivullaan.

– Tämä paikka on minulle kuin taivas maan päällä. Alue on vehreä ja sen rauhaisa tunnelma on suorastaan taianomainen, viulisti kirjoittaa.

Lampenius kuvailee näkymien olevan huikeat.

– Edessä avautuvat vihreät laaksot, kimalteleva meri ja Atlasvuoret Afrikan rannikolla luovat ainutlaatuisen ja ikimuistoisen maiseman.

Viulistin mukaan hän suunnitteli muuttoa Espanjaan perheensä kanssa, mutta suunnitelmiin tuli muutos hänen miehensä Martin Cullbergin opiskelujen takia.

– Myymme talon nyt, sillä Martin päätti vuosi sitten aloittaa opiskelut poliisikorkeakoulussa. Emme siis pysty enää muuttamaan Espanjaan kuten alun perin oli suunniteltu.

Postauksessaan Lampenius kertoo, että talo on remontoitu ja hyvin varusteltu. Taloon kuuluu päärakennuksen lisäksi pieni erillinen talo, johon oli suunniteltu perheen lapsille omat tilat. Tontilla on kokoa peräti 6000 neliömetriä.

Viulisti kertoo, että puutarha ja uima-allas ovat vielä keskeneräisiä. Myynti-ilmoituksen mukaan talon pyyntihinta on huikeat 1,87 miljoonaa euroa.