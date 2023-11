Lila kiusaantui, kun exältä tuli kiitokset yllätyslahjasta MobilePayssa – mistä on kyse? Näin yhtiö vastaa

Kyse MobilePayn Lahjat-ominaisuudesta

– Osalla asiakkaistamme on lunastamattomia rahalahjoja, joita tällä hetkellä maksamme heidän tileilleen. Rahalahja on veloitettu sen lähettäjältä jo silloin, kun lahja on alun perin annettu. Tästä syystä ilmoituksen saa tässä kohtaa ainoastaan lahjan saaja, Vipps MobilePayn viestintäpäällikkö Miranda Falk kertoo.

Lahjan saaja saa ilmoituksen MobilePayssa ja lisäksi muistutuksen asiasta 30 päivän kuluttua lahjan vastaanottamisesta. Edellytyksenä on, ettei puhelimen käyttäjä ole kytkenyt sovelluksen ilmoituksia pois päältä. Raha ei siis siirry automaattisesti lahjan saajan tilille, vaan hänen on lunastettava lahja itselleen MobilePay-sovelluksessa. Juuri tämä on aiheuttanut monessa hämmennystä, sillä käyttäjät eivät ole olleet tietoisia, että lahja on erikseen lunastettava.