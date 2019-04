Liito-oravan suojelemiseksi ei riitä, että hakkuilta säästetään pesäpaikat – asuinympäristöt voivat heikentyä elinkelvottomiksi

Nykyisen suojelutavan heikkous on ensinnäkin se, että vain pieni osa lajin pesäpaikoista tunnetaan. Lisäksi hakkuiden takia elinpiirit voivat heikentyä elinkelvottomiksi, vaikka pesäpaikka säästyisikin.

Suojelutoimia tarvitaan hänen mukaansa esimerkiksi Länsi-Suomessa, missä lajin esiintyminen on voimakkaasti vähentynyt.

Suojeltu luonnonsuojelulain ja EU:n luontodirektiivin perusteella



Liito-orava on itäinen laji, ja Suomi sen läntisin asuinalue. Uhanalainen liito-orava on suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.