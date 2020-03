Liikevaihto romahtanut lähes täysin – kahvilaketjun toimitusjohtajalta tiukka viesti päättäjille ja vuokranantajille: "Tarvitsemme aitoa tukea, yrityksissä on kassavarat loppu"

Miten kahvilaketju on sopeuttanut toimiaan koroanvirukseen? Miten rajoitustoimiin suhtaudutaan haarakonttorissa Ruotsissa? Katso koko keskustelu Viiden jälkeen -ohjelmassa yllä olevalta videolta.

Thuresonin mukaan heidän liikevaihtonsa on yksittäisissä kahviloissa pudonnut jopa lähes 90 prosenttia viime viikkoina.

Espresso Housella on Suomessa 55 kahvilaa, joista 29, eli yli puolet, on nyt väliaikaisesti suljettuna.

Ketju toimii myös Ruotsissa, jossa liikevaihto ei ole romahtanut yhtä jyrkästi. Tunnelma on kuitenkin sielläkin synkkä, Thureson kertoo. Hänen mukaansa ensisijaista on nyt työntekijöiden ja asiakkaiden terveys, sekä työpaikkojen turvaaminen.

Kahvilaketjulla työntekijöitä on noin 700, joista osa on jouduttu väliaikaisesti lomauttamaan tai muuten siirtämään tehtävistään syrjään. Hänen mukaansa työntekijöiltä on löytynyt ymmärrystä hankalaan tilanteeseen.