Liian moni suomalainen väheksyy tämän liikennemerkin viestiä ja menettää henkensä – vaara vaanii jopa 2 000 risteyksessä

Suomessa on noin 2 600 tasoristeystä, mutta niistä vain noin 650 risteystä on varustettu varoituslaittein ja puomein. Vartioimattomissa tasoristeyksissä on pakolliseen pysähtymiseen velvoittava stop-merkki, mutta pelkän pysähtymisen lisäksi kuljettajan on oltava hereillä muutenkin. Myös puomein ja valoin varustetun risteyksen ylittämisessä on oltava varovainen, sillä laitteet voivat olla myös epäkunnossa.