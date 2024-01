Liian innokkaat asunto-osakkaat ruuhkauttivat uuden järjestelmän – mitä uuden kodin omistajan pitää muistaa?

Asuntojen omistajat muuttavat nyt paperisia osakekirjojaan sähköisiksi, kun isännöitsijältä on tullut ilmoitus, että taloyhtiö on siirtynyt uuteen huoneistotietojärjestelmään.

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä järjestelmä , jossa ylläpidetään tietoja muun muassa huoneistojen omistuksista, sekä tulevaisuudessa myös taloyhtiöiden hallinnollisista asioista.

Taloyhtiöiden piti sähköistää osakeluettelonsa MML:lle lakiuudistuksen takia viime vuoden loppuun mennessä ja tämän jälkeen osakkailla on kymmenen vuotta aikaa sähköistää osakekirjansa, joita entiseen tapaan säilytettiin paperiversioina esimerkiksi pankkien holveissa.

– Tällä hetkellä omistajanvaihdostilanteissa on noin 3–4 kuukauden jono käsittelyssä ja omien asunto-osakkeiden sähköistämisessä jono on noin puoli vuotta, kertoo Maanmittauslaitoksen johtaja Janne Murtomäki .

– Asiamäärien kasvu yllätti meidät hieman (syksyllä), emmekä aivan pystyneet lisäämään henkilöstömäärää tässä vauhdissa. Toinen yllättävä tekijä oli, että asunnonomistajat halusivat sähköistää omat osakkeensa ja heitä on ollut sankoin joukoin meidän asiakaspalveluissamme kesästä lähtien, Murtomäki toteaa.

Voiko yhtiökokoukseen osallistua?

Kaikkiaan Suomessa on yli 90 000 asunto-osakeyhtiötä ja niissä noin 1,5 miljoonaa osakehuoneistoa.

Kiinteistöliiton verkkosivujen mukaan ”Yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Valtaosalla asunto-osakeyhtiöistä tilikausi on kalenterivuosi ja näissä yhtiöissä yhtiökokous on siis pidettävä viimeistään kesäkuun aikana.”